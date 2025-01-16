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Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО - РИА Новости, 16.01.2025
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО
Участник СВО из Нефтеюганска после вмешательства прокуратуры получил причитающиеся ему после увольнения деньги, а его бывший работодатель оштрафован, сообщает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:22:00+03:00
2025-01-16T13:22:00+03:00
2025-01-16T13:22:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Участник СВО из Нефтеюганска после вмешательства прокуратуры получил причитающиеся ему после увольнения деньги, а его бывший работодатель оштрафован, сообщает прокуратура ХМАО – Югры. Отмечается, что ООО "Стройпромсервис" в нарушение требований действующего законодательства при увольнении не произвело выплату окончательного расчета участнику специальной военной операции. Проверку по его обращению провела Нефтеюганская межрайонная прокуратура. "В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества. По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)", - говорится в сообщении. Уточняется, что после проверки окончательный расчет с мужчиной был произведен в полном объеме.
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происшествия, нефтеюганск, россия
Происшествия, Нефтеюганск, Россия
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО
В ХМАО ветерану СВО не выплатили зарплату после увольнения