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Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО - РИА Новости, 16.01.2025
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13:22 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/veteran-1993991783.html
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО - РИА Новости, 16.01.2025
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО
Участник СВО из Нефтеюганска после вмешательства прокуратуры получил причитающиеся ему после увольнения деньги, а его бывший работодатель оштрафован, сообщает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:22:00+03:00
2025-01-16T13:22:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Участник СВО из Нефтеюганска после вмешательства прокуратуры получил причитающиеся ему после увольнения деньги, а его бывший работодатель оштрафован, сообщает прокуратура ХМАО – Югры. Отмечается, что ООО "Стройпромсервис" в нарушение требований действующего законодательства при увольнении не произвело выплату окончательного расчета участнику специальной военной операции. Проверку по его обращению провела Нефтеюганская межрайонная прокуратура. "В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества. По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)", - говорится в сообщении. Уточняется, что после проверки окончательный расчет с мужчиной был произведен в полном объеме.
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происшествия, нефтеюганск, россия
Происшествия, Нефтеюганск, Россия
Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО

В ХМАО ветерану СВО не выплатили зарплату после увольнения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Участник СВО из Нефтеюганска после вмешательства прокуратуры получил причитающиеся ему после увольнения деньги, а его бывший работодатель оштрафован, сообщает прокуратура ХМАО – Югры.
Отмечается, что ООО "Стройпромсервис" в нарушение требований действующего законодательства при увольнении не произвело выплату окончательного расчета участнику специальной военной операции. Проверку по его обращению провела Нефтеюганская межрайонная прокуратура.
"В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества. По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после проверки окончательный расчет с мужчиной был произведен в полном объеме.
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