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Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 16.01.2025
Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:14:00+03:00
2025-01-16T05:14:00+03:00
2025-01-16T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993942468.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье