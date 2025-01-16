https://ria.ru/20250116/vertolet-1993942583.html

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 16.01.2025

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:14:00+03:00

2025-01-16T05:14:00+03:00

2025-01-16T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993942468.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм