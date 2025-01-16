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ВС России поразили украинские аэродромы и цеха - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 16.01.2025 (обновлено: 14:19 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха
Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:18:00+03:00
2025-01-16T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.ВС России также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха

Минобороны: ВС России поразили украинские аэродромы и места сборки БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПилот истребителя МиГ-31
Пилот истребителя МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пилот истребителя МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
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ВС России также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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