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ВС России поразили украинские аэродромы и цеха
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха
Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:18:00+03:00
2025-01-16T12:18:00+03:00
2025-01-16T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.ВС России также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха
Минобороны: ВС России поразили украинские аэродромы и места сборки БПЛА