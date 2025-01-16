https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха - РИА Новости, 16.01.2025

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха

Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:18:00+03:00

2025-01-16T12:18:00+03:00

2025-01-16T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским аэродромам и цехам производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.ВС России также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины