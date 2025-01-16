Украинские спасатели пожаловались, что их запугивают мобилизацией
Украинские спасатели жалуются, что их запугивают отменой брони от мобилизации
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сотрудники Госслужбы по ЧС (ГСЧС) на Украине жалуются, что их запугивают отменой брони от мобилизации с 28 февраля, после чего половина из них будет отправлена в ВСУ, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в июне прошлого года заявлял о предоставлении брони от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС, а также полиции.
"В последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а далее 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Так же было в прошлом году. Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" - написал Гончаренко*.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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