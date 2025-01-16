https://ria.ru/20250116/ukraina-1993935769.html

В Раде заявили, что генштаб ВСУ переводит специалистов в пехоту

В Раде заявили, что генштаб ВСУ переводит специалистов в пехоту - РИА Новости, 16.01.2025

В Раде заявили, что генштаб ВСУ переводит специалистов в пехоту

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет их в пехоту как... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:29:00+03:00

2025-01-16T02:29:00+03:00

2025-01-16T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет их в пехоту как "ненужных". Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. Позже генштаб ВСУ опроверг информацию британских журналистов о переводе профильных специалистов, работающих с системами ПВО, в пехоту, заявив, что переназначения происходят согласно военно-учетными специальностям. "Генштаб ВСУ продолжает забирать переводить специалистов в пехоту! Реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, в течение ближайших дней военное руководство планирует "по-тихому" мобилизовать специалистов по радиоэлектронной борьбе, кроме того, пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. "При этом никакого сокращения штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается", - добавила она. Безуглая во вторник сообщала, что Генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во вторник также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241222/vsu-1990713532.html

https://ria.ru/20250114/genshtab-1993706121.html

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в мире, украина, россия, сергей кривонос, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины