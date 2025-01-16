https://ria.ru/20250116/udar-1993946999.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области - РИА Новости, 16.01.2025

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:27:00+03:00

2025-01-16T07:27:00+03:00

2025-01-16T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

брянская область

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении военного городка № 3. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая", — сказал собеседник агентства.Поздно вечером в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.Утром в среду, по данным Лебедева, в регионе уничтожили по меньшей мере одну пусковую установку, из которой украинские военные обстреливали Брянскую область.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

черниговская область

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черниговская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, брянская область