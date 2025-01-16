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Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 16.01.2025 (обновлено: 12:10 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/udar-1993946999.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области - РИА Новости, 16.01.2025
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области
В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:27:00+03:00
2025-01-16T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
брянская область
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении военного городка № 3. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая", — сказал собеседник агентства.Поздно вечером в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.Утром в среду, по данным Лебедева, в регионе уничтожили по меньшей мере одну пусковую установку, из которой украинские военные обстреливали Брянскую область.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html
черниговская область
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черниговская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

Лебедев: в Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкСу-34
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении военного городка № 3. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая", — сказал собеседник агентства.
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Поздно вечером в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.
Утром в среду, по данным Лебедева, в регионе уничтожили по меньшей мере одну пусковую установку, из которой украинские военные обстреливали Брянскую область.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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