https://ria.ru/20250116/udar-1993931700.html
СМИ: при ударе израильских ВВС по сектору Газа погибли 18 человек
СМИ: при ударе израильских ВВС по сектору Газа погибли 18 человек - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: при ударе израильских ВВС по сектору Газа погибли 18 человек
Восемнадцать человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:49:00+03:00
2025-01-16T00:49:00+03:00
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КАИР, 16 янв - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Восемнадцать человек погибли, есть пострадавшие в результате сионистского воздушного обстрела дома около профсоюза инженеров на западе города Газа", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993922916.html
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израиль, в мире, катар, египет, хамас, оон
Израиль, В мире, Катар, Египет, ХАМАС, ООН
СМИ: при ударе израильских ВВС по сектору Газа погибли 18 человек
Al Aqsa: 18 человек погибли при ударе израильских ВВС по дому в секторе Газа
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Восемнадцать человек погибли, есть пострадавшие в результате сионистского воздушного обстрела дома около профсоюза инженеров на западе города Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в среду премьер Катара
Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль
и движение ХАМАС
- при посредничестве Катара, Египта
и США
договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.