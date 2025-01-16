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В Подмосковье учитель похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей
В Подмосковье учитель похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2025
В Подмосковье учитель похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей
Классный руководитель из Подмосковья похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей, пообещав на эти деньги организовать экскурсию, вместо этого уволился из... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:32:00+03:00
2025-01-16T12:32:00+03:00
2025-01-16T12:32:00+03:00
происшествия
россия
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даниловский район
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Классный руководитель из Подмосковья похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей, пообещав на эти деньги организовать экскурсию, вместо этого уволился из школы и перестал выходить на связь, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району города Москвы привлекли бывшего школьного учителя к уголовной ответственности за мошенничества", - говорится в сообщении. По версии следствия, 37-летний житель Подмосковья, будучи классным руководителем, собрал с 28 родителей подопечных учеников в общей сложности 990 тысяч рублей, пообещав за эти деньги организовать для детей экскурсию в один из городов России. В действительности же мужчина не собирался выполнять взятые на себя обязательства, распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, после чего уволился из школы и перестал выходить на связь с обманутыми гражданами. По материалам, собранным оперативниками, следователи возбудили уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ (Мошенничество). На время их расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), даниловский район
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Даниловский район
В Подмосковье учитель похитил у родителей школьников 990 тысяч рублей
В Подмосковье классный руководитель украл у родителей учеников 990 тысяч рублей