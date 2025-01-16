Рейтинг@Mail.ru
СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/tyurma-1993937178.html
СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом
СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом
Врача армии США приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента на военной базе в штате Вашингтон, сообщает издание Stars and РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T03:10:00+03:00
2025-01-16T03:10:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врача армии США приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента на военной базе в штате Вашингтон, сообщает издание Stars and Stripes. "Майкл Стокин, армейский врач, был приговорен в среду к 164 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента под видом предоставления медицинской помощи на объединенной базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне", - пишет издание. Отмечается, что осужденному грозило более 250 лет тюрьмы, однако снизить срок помогла сделка со следствием о признании вины. Тем не менее, Стокин будет уволен из армии с лишением всех будущих выплат и льгот, а также будет поставлен на учет как насильник. По данным издания, армейские юристы отмечают, что это крупнейший известный случай сексуального насилия в истории вооруженных сил США.
https://ria.ru/20250114/mer-1993674189.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом

Stars and Stripes: врач из США получил более 13 лет за насилие над 41 военным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врача армии США приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента на военной базе в штате Вашингтон, сообщает издание Stars and Stripes.
"Майкл Стокин, армейский врач, был приговорен в среду к 164 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента под видом предоставления медицинской помощи на объединенной базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне", - пишет издание.
Отмечается, что осужденному грозило более 250 лет тюрьмы, однако снизить срок помогла сделка со следствием о признании вины.
Тем не менее, Стокин будет уволен из армии с лишением всех будущих выплат и льгот, а также будет поставлен на учет как насильник.
По данным издания, армейские юристы отмечают, что это крупнейший известный случай сексуального насилия в истории вооруженных сил США.
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии
14 января, 15:16
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала