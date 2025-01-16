https://ria.ru/20250116/tyurma-1993937178.html

СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом

СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом - РИА Новости, 16.01.2025

СМИ: врач армии США получил более 13 лет тюрьмы за насилие над 41 пациентом

Врача армии США приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента на военной базе в штате Вашингтон, сообщает издание Stars and РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:10:00+03:00

2025-01-16T03:10:00+03:00

2025-01-16T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врача армии США приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента на военной базе в штате Вашингтон, сообщает издание Stars and Stripes. "Майкл Стокин, армейский врач, был приговорен в среду к 164 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента под видом предоставления медицинской помощи на объединенной базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне", - пишет издание. Отмечается, что осужденному грозило более 250 лет тюрьмы, однако снизить срок помогла сделка со следствием о признании вины. Тем не менее, Стокин будет уволен из армии с лишением всех будущих выплат и льгот, а также будет поставлен на учет как насильник. По данным издания, армейские юристы отмечают, что это крупнейший известный случай сексуального насилия в истории вооруженных сил США.

https://ria.ru/20250114/mer-1993674189.html

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