https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html

ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера

ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера - РИА Новости, 16.01.2025

ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера

ЦАР продолжит сотрудничество с Россией для укрепления безопасности в республике, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:45:00+03:00

2025-01-16T15:45:00+03:00

2025-01-16T16:04:00+03:00

цар

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЦАР продолжит сотрудничество с Россией для укрепления безопасности в республике, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера."Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы ни поступала угроза", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Чтобы активизировать это сотрудничество, ...мы интенсифицировали обучение наших военных кадров. Были также осуществлены поставки военной техники", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250116/rossija-1994018964.html

цар

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2025

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цар, владимир путин, россия, политика