https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера - РИА Новости, 16.01.2025
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией для укрепления безопасности в республике, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:45:00+03:00
2025-01-16T15:45:00+03:00
2025-01-16T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЦАР продолжит сотрудничество с Россией для укрепления безопасности в республике, заявил президент страны Фостен Арканж Туадера."Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы ни поступала угроза", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Чтобы активизировать это сотрудничество, ...мы интенсифицировали обучение наших военных кадров. Были также осуществлены поставки военной техники", - подчеркнул он.
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цар, владимир путин, россия, политика
ЦАР, Владимир Путин, Россия, Политика
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
Туадера: ЦАР продолжит сотрудничество с Россией для укрепления безопасности