https://ria.ru/20250116/tsar-1994018426.html

Президент ЦАР планирует обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике

Президент ЦАР планирует обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 16.01.2025

Президент ЦАР планирует обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике

Лидер Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, что намерен обсудить с ним... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:43:00+03:00

2025-01-16T15:43:00+03:00

2025-01-16T15:45:00+03:00

цар

москва

банги

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, что намерен обсудить с ним сотрудничество Москвы и Банги в сфере безопасности и энергетики."В ходе этого визита хотел бы обсудить с вами вопросы... а именно: сотрудничество в сфере безопасности, сфера экономического сотрудничества, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геология, энергия и животноводство", - сказал Туадера.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018333.html

цар

москва

банги

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цар, москва, банги, владимир путин