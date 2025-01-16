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ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.01.2025
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15:43 16.01.2025 (обновлено: 15:58 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018333.html
ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве
ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.01.2025
ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве
Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:43:00+03:00
2025-01-16T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера."Что касается сельского хозяйства, ЦАР обладает великим потенциалом, у нас большая территория, у нас более 15 миллионов гектаров территории. Мы готовы улучшать этот сектор, но, тем не менее, недостаёт специалистов и необходимого оборудования. Мы хотели бы, чтобы инвесторы из Российской Федерации больше вкладывали в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, чтобы способствовать диверсификации импорта хлопка и арахиса", - сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что Российская Федерация может поставлять ЦАР технику и оборудование, а также технологии, которые могут способствовать улучшению сельского хозяйства в сфере добычи хлопка и сахара."Что касается специальной техники, которая необходима для улучшения нашего сельского хозяйства, мы также в этом заинтересованы", - заключил Туадера.
https://ria.ru/20250116/putin-1994021787.html
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цар, экономика, россия, банги, владимир путин, в мире
ЦАР, Экономика, Россия, Банги, Владимир Путин, В мире
ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве

Туадера: ЦАР заинтересована в российских инвесторах в сфере сельского хозяйства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Банги заинтересована в привлечении российских инвесторов в сферу сельского хозяйства республики, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера.
"Что касается сельского хозяйства, ЦАР обладает великим потенциалом, у нас большая территория, у нас более 15 миллионов гектаров территории. Мы готовы улучшать этот сектор, но, тем не менее, недостаёт специалистов и необходимого оборудования. Мы хотели бы, чтобы инвесторы из Российской Федерации больше вкладывали в проекты, связанные с сельским хозяйством, животноводством, чтобы способствовать диверсификации импорта хлопка и арахиса", - сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Он добавил, что Российская Федерация может поставлять ЦАР технику и оборудование, а также технологии, которые могут способствовать улучшению сельского хозяйства в сфере добычи хлопка и сахара.
"Что касается специальной техники, которая необходима для улучшения нашего сельского хозяйства, мы также в этом заинтересованы", - заключил Туадера.
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