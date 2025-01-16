https://ria.ru/20250116/tsar-1994017957.html
Президент ЦАР назвал российских инструкторов профессионалами
Президент ЦАР назвал российских инструкторов профессионалами - РИА Новости, 16.01.2025
Президент ЦАР назвал российских инструкторов профессионалами
Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, российские инструкторы – это настоящие профессионалы, заявил президент ЦАР... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:40:00+03:00
2025-01-16T15:40:00+03:00
2025-01-16T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, готова дать отпор террористам, российские инструкторы – это настоящие профессионалы, заявил президент ЦАР Фостен Арканж Туадера."Сегодня армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем остальным, которые посягают на территорию Центрально-Африканской Республики. Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность по всей стране, на границах, откуда бы ни шла угроза", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Как отметил президент ЦАР, российские инструкторы – настоящие профессионалы. Кроме того, в страну была поставлена военная техника российского производства.
https://ria.ru/20250116/putin-1994021787.html
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цар, россия, владимир путин, в мире
ЦАР, Россия, Владимир Путин, В мире
Президент ЦАР назвал российских инструкторов профессионалами
Президент ЦАР Туадера назвал российских инструкторов настоящими профессионалами