https://ria.ru/20250116/tsar-1994017722.html
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку - РИА Новости, 16.01.2025
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:38:00+03:00
2025-01-16T15:38:00+03:00
2025-01-16T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в развитие двусторонних отношений."Хотел бы поблагодарить вашего посла, его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", - сказал президент ЦАР на встрече с Путиным.Он также выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему и его делегации.
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html
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россия, в мире, цар, владимир путин
Россия, В мире, ЦАР, Владимир Путин
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за вклад в развитие отношений