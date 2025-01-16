https://ria.ru/20250116/tsar-1994017722.html

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку - РИА Новости, 16.01.2025

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:38:00+03:00

2025-01-16T15:38:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в развитие двусторонних отношений."Хотел бы поблагодарить вашего посла, его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", - сказал президент ЦАР на встрече с Путиным.Он также выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему и его делегации.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html

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россия, в мире, цар, владимир путин