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Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку - РИА Новости, 16.01.2025
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15:38 16.01.2025 (обновлено: 15:47 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tsar-1994017722.html
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку - РИА Новости, 16.01.2025
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:38:00+03:00
2025-01-16T15:47:00+03:00
россия
в мире
цар
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в развитие двусторонних отношений."Хотел бы поблагодарить вашего посла, его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", - сказал президент ЦАР на встрече с Путиным.Он также выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему и его делегации.
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018838.html
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россия, в мире, цар, владимир путин
Россия, В мире, ЦАР, Владимир Путин
Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за поддержку

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за вклад в развитие отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность российским инструкторам, указав на их вклад в развитие двусторонних отношений.
"Хотел бы поблагодарить вашего посла, его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", - сказал президент ЦАР на встрече с Путиным.
Он также выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему и его делегации.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
ЦАР продолжит сотрудничество с Россией, заявил Туадера
15:45
 
РоссияВ миреЦАРВладимир Путин
 
 
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