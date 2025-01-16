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Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива - РИА Новости, 16.01.2025
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15:38 16.01.2025 (обновлено: 15:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tsar-1994017635.html
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива - РИА Новости, 16.01.2025
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поставки зерна и топлива. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:38:00+03:00
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цар
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поставки зерна и топлива."Хочу поблагодарить вас от всего сердца за поставки зерна, за топливо, которое было поставлено в Банги", - заявил Туадера.Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы.
https://ria.ru/20250116/tsar-1994018333.html
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цар, владимир путин, россия, экономика
ЦАР, Владимир Путин, Россия, Экономика
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива

Президент ЦАР на встрече с Путиным поблагодарил РФ за поставки зерна и топлива

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поставки зерна и топлива.
"Хочу поблагодарить вас от всего сердца за поставки зерна, за топливо, которое было поставлено в Банги", - заявил Туадера.
Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы.
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
ЦАР заинтересована в привлечении российских инвесторов в сельском хозяйстве
15:43
 
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