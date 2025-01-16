https://ria.ru/20250116/tsar-1994017635.html

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива - РИА Новости, 16.01.2025

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поставки зерна и топлива. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:38:00+03:00

2025-01-16T15:38:00+03:00

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цар

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поставки зерна и топлива."Хочу поблагодарить вас от всего сердца за поставки зерна, за топливо, которое было поставлено в Банги", - заявил Туадера.Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018333.html

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2025

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цар, владимир путин, россия, экономика