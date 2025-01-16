МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов
Захарова: Россия надеется, что Труфанов войдет в число освобожденных заложников
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв-РИА Новости. Российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и ХАМАС войдет россиянин Александр Труфанов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настойчиво ставили, как вы знаете, вопрос о необходимости его скорейшего возвращения домой в ходе наших регулярных контактов с представителями руководства ХАМАС. Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной нормализации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния",- добавила она.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.