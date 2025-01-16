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МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов - РИА Новости, 16.01.2025
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13:23 16.01.2025 (обновлено: 13:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/trufanov-1993991927.html
МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов
МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов - РИА Новости, 16.01.2025
МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов
Российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и ХАМАС войдет россиянин Александр Труфанов, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:23:00+03:00
2025-01-16T13:48:00+03:00
в мире
израиль
россия
катар
мария захарова
хамас
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МОСКВА, 16 янв-РИА Новости. Российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и ХАМАС войдет россиянин Александр Труфанов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов",- сказала она на брифинге в Москве. "Настойчиво ставили, как вы знаете, вопрос о необходимости его скорейшего возвращения домой в ходе наших регулярных контактов с представителями руководства ХАМАС. Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной нормализации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния",- добавила она. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993911219.html
https://ria.ru/20250115/gaza-1993914558.html
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в мире, израиль, россия, катар, мария захарова, хамас
В мире, Израиль, Россия, Катар, Мария Захарова, ХАМАС
МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов

Захарова: Россия надеется, что Труфанов войдет в число освобожденных заложников

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв-РИА Новости. Российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и ХАМАС войдет россиянин Александр Труфанов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов",- сказала она на брифинге в Москве.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
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"Настойчиво ставили, как вы знаете, вопрос о необходимости его скорейшего возвращения домой в ходе наших регулярных контактов с представителями руководства ХАМАС. Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной нормализации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния",- добавила она.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе
Вчера, 20:44
 
В миреИзраильРоссияКатарМария ЗахароваХАМАС
 
 
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