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В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2025
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:45:00+03:00
2025-01-16T23:45:00+03:00
2025-01-16T23:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киеве тревога объявлена с 22.34 (23.34 мск), в Киевской области - с 20.15 (21.15 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще 14 областях Украины объявили воздушную тревогу