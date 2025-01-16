https://ria.ru/20250116/trevoga-1994089933.html

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2025

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:46:00+03:00

2025-01-16T21:46:00+03:00

2025-01-16T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 21.22 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

николаевская область

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины