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Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-16T23:59:00+03:00
2025-01-16T23:59:00+03:00
2025-01-17T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. "Трой Майник — настоящий патриот и уважаемый ветеран, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед нашими ВВС. Его опыт и преданность нашей стране сделают его выдающимся лидером", - отметил Трамп. Майник ранее занимал ключевые должности в Пентагоне и ВВС США, включая руководство программами по модернизации вооружений. Если его кандидатура будет утверждена сенатом, он будет отвечать за реализацию оборонной стратегии новой администрации.
https://ria.ru/20241115/ssha-1983762740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра военно-воздушных сил США