https://ria.ru/20250116/tramp-1994098595.html

Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США

Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-16T23:59:00+03:00

2025-01-16T23:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. "Трой Майник — настоящий патриот и уважаемый ветеран, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед нашими ВВС. Его опыт и преданность нашей стране сделают его выдающимся лидером", - отметил Трамп. Майник ранее занимал ключевые должности в Пентагоне и ВВС США, включая руководство программами по модернизации вооружений. Если его кандидатура будет утверждена сенатом, он будет отвечать за реализацию оборонной стратегии новой администрации.

https://ria.ru/20241115/ssha-1983762740.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша