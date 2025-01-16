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Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США - РИА Новости, 17.01.2025
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23:59 16.01.2025 (обновлено: 00:00 17.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tramp-1994098595.html
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-16T23:59:00+03:00
2025-01-17T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social. "Трой Майник — настоящий патриот и уважаемый ветеран, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед нашими ВВС. Его опыт и преданность нашей стране сделают его выдающимся лидером", - отметил Трамп. Майник ранее занимал ключевые должности в Пентагоне и ВВС США, включая руководство программами по модернизации вооружений. Если его кандидатура будет утверждена сенатом, он будет отвечать за реализацию оборонной стратегии новой администрации.
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США

Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра военно-воздушных сил США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил, сообщил он в своей соцсети Truth Social.
«
"Трой Майник — настоящий патриот и уважаемый ветеран, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед нашими ВВС. Его опыт и преданность нашей стране сделают его выдающимся лидером", - отметил Трамп.
Майник ранее занимал ключевые должности в Пентагоне и ВВС США, включая руководство программами по модернизации вооружений. Если его кандидатура будет утверждена сенатом, он будет отвечать за реализацию оборонной стратегии новой администрации.
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