https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html

Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT

Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT - РИА Новости, 16.01.2025

Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия указа об обходе ожидаемого запрета соцсети TikTok, сообщает издание New York Times со... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:17:00+03:00

2025-01-16T21:17:00+03:00

2025-01-16T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия указа об обходе ожидаемого запрета соцсети TikTok, сообщает издание New York Times со ссылкой на источник. "Дональд Трамп рассматривает возможность принятия указа, который позволит TikTok продолжить работу, несмотря на ожидающийся юридический запрет, пока не будут найдены новые владельцы", - пишет издание. Один человек, близкий к команде Трампа, рассказал изданию, что некоторые из его союзников вели обсуждения о покупке TikTok. Подробности этих обсуждений не приводятся. Отмечается, что если верховный суд все же поддержит закон, который запретит приложение, "особое отношение" со стороны Трампа может стать единственным способом для TikTok продолжить работу в США. Ранее советник по нацбезопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц заявлял, что администрация избранного президента США собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в стране. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250116/sotsseti-1994017039.html

https://ria.ru/20241220/moldavija-1990426498.html

https://ria.ru/20250109/zhaloba-1992974034.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok