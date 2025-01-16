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СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России - РИА Новости, 16.01.2025
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17:24 16.01.2025 (обновлено: 17:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России
Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по антироссийским санкциям, которая могла бы посодействовать урегулированию между Москвой и... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:24:00+03:00
2025-01-16T17:48:00+03:00
россия
дональд трамп
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украина
сша
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по антироссийским санкциям, которая могла бы посодействовать урегулированию между Москвой и Киевом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.&quot;Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы&quot;, — говорится в сообщении.По информации Bloomberg, рассматриваются два основных варианта — в зависимости от того, на каком этапе находится возможная сделка.Если в США поймут, что завершение конфликта приближается, план может позволить ослабить санкции или ввести "меры доброй воли", полезные для российских нефтяных компаний. Так, команда Трампа может, например, поднять потолок цен на российское черное золото выше 60 долларов за баррель.Второй вариант, вероятно, подразумевает ужесточение санкций, чтобы оказать давление на Москву, пишет агентство. При таком сценарии Белый дом может усилить вторичные санкции или меры против судов, перевозящих якобы российскую нефть.Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250116/lavrov-1994030416.html
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россия, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, в мире, москва, киев, цены на нефть
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Цены на нефть
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России

Bloomberg: команда Трампа готовит различные стратегии по санкциям против России

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по антироссийским санкциям, которая могла бы посодействовать урегулированию между Москвой и Киевом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«

"Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

По информации Bloomberg, рассматриваются два основных варианта — в зависимости от того, на каком этапе находится возможная сделка.
Если в США поймут, что завершение конфликта приближается, план может позволить ослабить санкции или ввести "меры доброй воли", полезные для российских нефтяных компаний. Так, команда Трампа может, например, поднять потолок цен на российское черное золото выше 60 долларов за баррель.
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Второй вариант, вероятно, подразумевает ужесточение санкций, чтобы оказать давление на Москву, пишет агентство. При таком сценарии Белый дом может усилить вторичные санкции или меры против судов, перевозящих якобы российскую нефть.
Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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