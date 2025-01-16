Трамп собирается сохранить TikTok в США
Советник по нацбезопасности Уолц: администрация Трампа хочет сохранить TikTok
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в США, заявил советник по нацбезопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц.
Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп рассматривает возможность предотвратить блокировку соцсети TikTok в США своим личным указом.
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"TikTok сама по себе - фантастическая платформа. Я бы хотел иметь её на своем телефоне. Алгоритм потрясающий. Мы собираемся найти способ сохранить его, но при этом защитить данные людей", - заявил Уолц в интервью Fox News.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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