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Трамп собирается сохранить TikTok в США - РИА Новости, 16.01.2025
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13:47 16.01.2025 (обновлено: 13:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tramp-1993996569.html
Трамп собирается сохранить TikTok в США
Трамп собирается сохранить TikTok в США - РИА Новости, 16.01.2025
Трамп собирается сохранить TikTok в США
Администрация избранного президента США Дональда Трампа собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в США, заявил советник по нацбезопасности в будущей... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:47:00+03:00
2025-01-16T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в США, заявил советник по нацбезопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц. Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп рассматривает возможность предотвратить блокировку соцсети TikTok в США своим личным указом. "TikTok сама по себе - фантастическая платформа. Я бы хотел иметь её на своем телефоне. Алгоритм потрясающий. Мы собираемся найти способ сохранить его, но при этом защитить данные людей", - заявил Уолц в интервью Fox News. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20241220/moldavija-1990426498.html
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5
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден, TikTok
Трамп собирается сохранить TikTok в США

Советник по нацбезопасности Уолц: администрация Трампа хочет сохранить TikTok

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа собирается найти способ сохранить соцсеть TikTok в США, заявил советник по нацбезопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц.
Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп рассматривает возможность предотвратить блокировку соцсети TikTok в США своим личным указом.
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"TikTok сама по себе - фантастическая платформа. Я бы хотел иметь её на своем телефоне. Алгоритм потрясающий. Мы собираемся найти способ сохранить его, но при этом защитить данные людей", - заявил Уолц в интервью Fox News.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok
16 декабря 2024, 20:42
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампДжо БайденTikTok
 
 
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