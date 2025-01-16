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Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025
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10:04 16.01.2025 (обновлено: 10:05 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tramp-1993960711.html
Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ
Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025
Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ
Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:04:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает портал TMZ. "Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании... Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации. Как отмечает портал, компания получила контакт на 8,1 миллиона долларов, ей поручено обеспечивать охрану периметра. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
https://ria.ru/20250116/otnosheniya-1993941696.html
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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп
Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ

TMZ: секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает портал TMZ.
"Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании... Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации.
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Как отмечает портал, компания получила контакт на 8,1 миллиона долларов, ей поручено обеспечивать охрану периметра.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
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