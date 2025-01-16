Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ
TMZ: секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает портал TMZ.
"Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании... Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, компания получила контакт на 8,1 миллиона долларов, ей поручено обеспечивать охрану периметра.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
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