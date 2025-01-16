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"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
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01:45 16.01.2025 (обновлено: 06:03 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/torgovlya-1993934493.html
"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году
"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году
США в наступившем году начнут новую масштабную торговую войну, в том числе против своих ближайших партнеров: Канады, Мексики и ЕС, говорится в докладе... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:45:00+03:00
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экономика
канада
сша
китай
евросоюз
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США в наступившем году начнут новую масштабную торговую войну, в том числе против своих ближайших партнеров: Канады, Мексики и ЕС, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости."Возвращение Трампа в Белый дом спровоцирует новую торговую войну, которая будет иметь принципиальное отличие от прежней. Если первая велась главным образом против КНР, то теперь целями также станут Мексика, Канада и ЕС", — говорится в докладе. В частности, эксперты ожидают, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой будет разорвано либо, что более вероятно, переформатировано с введением существенных преференций для Штатов, к примеру, с условием об инвестировании в американские заводы для создания добавленной стоимости в США."Если для Европы пошлины будут более низкими — в районе 10-15%, — то для Мексики и Канады они могут быть установлены на уровне 25-30%, а для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40-50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином", — прогнозируют авторы. В документе отмечается, что в зависимости от действий торговых партнеров Белый дом может реализовать различные сценарии торговой войны: от более мягкого в случае готовности других стран к компромиссу до жесткого в случае введения ответных пошлин. Кроме того, по прогнозу авторов, претензии Трампа на Панаму, Гренландию и словесные интервенции в адрес Канады как "51-го штата" США ускорят фрагментацию мировой экономики. Это приведет к негативным последствиям для мировой экономики. "Тарифные войны в 2025 и частично 2026 году способны привести к сильному сокращению глобальной торговли", — отмечают эксперты.
https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html
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экономика, канада, сша, китай, евросоюз
Экономика, Канада, США, Китай, Евросоюз
"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году

"Росконгресс": США в 2025 году начнут новую масштабную торговую войну

© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США в наступившем году начнут новую масштабную торговую войну, в том числе против своих ближайших партнеров: Канады, Мексики и ЕС, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Возвращение Трампа в Белый дом спровоцирует новую торговую войну, которая будет иметь принципиальное отличие от прежней. Если первая велась главным образом против КНР, то теперь целями также станут Мексика, Канада и ЕС", — говорится в докладе.
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В частности, эксперты ожидают, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой будет разорвано либо, что более вероятно, переформатировано с введением существенных преференций для Штатов, к примеру, с условием об инвестировании в американские заводы для создания добавленной стоимости в США.
"Если для Европы пошлины будут более низкими — в районе 10-15%, — то для Мексики и Канады они могут быть установлены на уровне 25-30%, а для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40-50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином", — прогнозируют авторы.
В документе отмечается, что в зависимости от действий торговых партнеров Белый дом может реализовать различные сценарии торговой войны: от более мягкого в случае готовности других стран к компромиссу до жесткого в случае введения ответных пошлин.
Кроме того, по прогнозу авторов, претензии Трампа на Панаму, Гренландию и словесные интервенции в адрес Канады как "51-го штата" США ускорят фрагментацию мировой экономики. Это приведет к негативным последствиям для мировой экономики. "Тарифные войны в 2025 и частично 2026 году способны привести к сильному сокращению глобальной торговли", — отмечают эксперты.
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