"Росконгресс" спрогнозировал масштабную торговую войну в 2025 году
"Росконгресс": США в 2025 году начнут новую масштабную торговую войну
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. США в наступившем году начнут новую масштабную торговую войну, в том числе против своих ближайших партнеров: Канады, Мексики и ЕС, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
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В частности, эксперты ожидают, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой будет разорвано либо, что более вероятно, переформатировано с введением существенных преференций для Штатов, к примеру, с условием об инвестировании в американские заводы для создания добавленной стоимости в США.
"Если для Европы пошлины будут более низкими — в районе 10-15%, — то для Мексики и Канады они могут быть установлены на уровне 25-30%, а для Китая и его производственных площадок в указанных выше странах — от 60% и выше. Кроме того, Вашингтон может ввести тарифы в размере 40-50% на импорт из других азиатских стран, чтобы подтолкнуть их к ослаблению связей с Пекином", — прогнозируют авторы.
В документе отмечается, что в зависимости от действий торговых партнеров Белый дом может реализовать различные сценарии торговой войны: от более мягкого в случае готовности других стран к компромиссу до жесткого в случае введения ответных пошлин.
Кроме того, по прогнозу авторов, претензии Трампа на Панаму, Гренландию и словесные интервенции в адрес Канады как "51-го штата" США ускорят фрагментацию мировой экономики. Это приведет к негативным последствиям для мировой экономики. "Тарифные войны в 2025 и частично 2026 году способны привести к сильному сокращению глобальной торговли", — отмечают эксперты.
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