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СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником - РИА Новости, 16.01.2025
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11:05 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/tomsk-1993970478.html
СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником
СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником - РИА Новости, 16.01.2025
СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником
Следователи СК в Томске организовали проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором учитель местной гимназии в грубой форме выгоняет ученика с урока,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:05:00+03:00
2025-01-16T11:05:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИАМ Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором учитель местной гимназии в грубой форме выгоняет ученика с урока, сообщает СУСК по Томской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможных противоправных действиях педагога школы в отношении ученика… По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Как следует из публикации в соцсетях и Telegram-каналах, учитель в грубой форме, в том числе с использованием нецензурной брани, выгонял подростка из класса. По данным местных СМИ, инцидент произошел в томской гимназии №6 на уроке физики. "Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на проверку обстоятельств, озвученных в социальных сетях", - сообщили в следственном управлении.
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происшествия, томская область, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), томск
Происшествия, Томская область, Россия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Томск
СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником

СК в Томске проверит видео, на котором педагог выгоняет ученика с урока

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИАМ Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором учитель местной гимназии в грубой форме выгоняет ученика с урока, сообщает СУСК по Томской области.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможных противоправных действиях педагога школы в отношении ученика… По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как следует из публикации в соцсетях и Telegram-каналах, учитель в грубой форме, в том числе с использованием нецензурной брани, выгонял подростка из класса. По данным местных СМИ, инцидент произошел в томской гимназии №6 на уроке физики.
"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на проверку обстоятельств, озвученных в социальных сетях", - сообщили в следственном управлении.
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ПроисшествияТомская областьРоссияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Томск
 
 
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