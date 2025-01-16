https://ria.ru/20250116/tigr-1993945067.html

В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра

В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра - РИА Новости, 16.01.2025

В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра

"Конфликтный" самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков отловлен в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:30:00+03:00

2025-01-16T06:30:00+03:00

2025-01-16T11:12:00+03:00

хабаровский край

хабаровский район

россия

международный союз охраны природы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993971312_0:169:2560:1609_1920x0_80_0_0_3aaecb3fb72564d36d8dffcc912c3b97.jpg

ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. "Конфликтный" самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков отловлен в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "В среду, 15 января, в селе Князе-Волконское Хабаровского района сотрудниками управления охотничьего хозяйства и службы по охране животного мира отловлен "конфликтный" тигр. В результате первичного визуального осмотра определено, что у самца имеется травма правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость. Также у хищника отсутствуют нижние клыки", - сообщает управление. Отмечается, что это уже второй отлов "конфликтного" хищника в регионе в новом году. В ночь на понедельник сотрудниками службы по охране животного мира в поселке Корфовский Хабаровского района была отловлена "конфликтная" тигрица. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили у дикой кошки повреждений и травм. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей.

https://ria.ru/20250112/tigr-1993318917.html

https://ria.ru/20250116/tigr-1993942705.html

хабаровский край

хабаровский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, хабаровский район, россия, международный союз охраны природы