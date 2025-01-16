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В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра - РИА Новости, 16.01.2025
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06:30 16.01.2025 (обновлено: 11:12 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/tigr-1993945067.html
В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра
В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра - РИА Новости, 16.01.2025
В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра
"Конфликтный" самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков отловлен в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:30:00+03:00
2025-01-16T11:12:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. "Конфликтный" самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков отловлен в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "В среду, 15 января, в селе Князе-Волконское Хабаровского района сотрудниками управления охотничьего хозяйства и службы по охране животного мира отловлен "конфликтный" тигр. В результате первичного визуального осмотра определено, что у самца имеется травма правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость. Также у хищника отсутствуют нижние клыки", - сообщает управление. Отмечается, что это уже второй отлов "конфликтного" хищника в регионе в новом году. В ночь на понедельник сотрудниками службы по охране животного мира в поселке Корфовский Хабаровского района была отловлена "конфликтная" тигрица. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили у дикой кошки повреждений и травм. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей.
https://ria.ru/20250112/tigr-1993318917.html
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хабаровский край, хабаровский район, россия, международный союз охраны природы
Хабаровский край, Хабаровский район, Россия, Международный союз охраны природы
В Хабаровском крае отловили "конфликтного" амурского тигра

В Хабаровском крае отловили амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков

© Фото : Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края/TelegramСамец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы, отловленный в Хабаровском крае
Самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы, отловленный в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края/Telegram
Самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы, отловленный в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. "Конфликтный" самец краснокнижного амурского тигра с травмой лапы и без нижних клыков отловлен в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства региона.
"В среду, 15 января, в селе Князе-Волконское Хабаровского района сотрудниками управления охотничьего хозяйства и службы по охране животного мира отловлен "конфликтный" тигр. В результате первичного визуального осмотра определено, что у самца имеется травма правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость. Также у хищника отсутствуют нижние клыки", - сообщает управление.
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Отмечается, что это уже второй отлов "конфликтного" хищника в регионе в новом году. В ночь на понедельник сотрудниками службы по охране животного мира в поселке Корфовский Хабаровского района была отловлена "конфликтная" тигрица. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили у дикой кошки повреждений и травм.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей.
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