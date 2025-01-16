https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html

Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили

Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили - РИА Новости, 16.01.2025

Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили

Той-терьера, брошенного в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили, сейчас он осваивается на новом месте, следует из волонтерского чата. РИА Новости, 16.01.2025

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хорошие новости

общество

москва

сергиев посад

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Той-терьера, брошенного в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили, сейчас он осваивается на новом месте, следует из волонтерского чата. Ранее в Telegram-каналах писали, что той-терьера бросили в электричке с пакетом пелёнок и кормом. По словам волонтеров, собака была обнаружена в электричке №6215 Сергиев Посад – Москва 11.01.2025 около 9 утра. Она находилась в поезде до момента его прибытия на конечную станцию в Москве, дальше судьба животного оставалась неизвестной. Волонтеры несколько дней общались в специальном Telegram-чате и координировали поиски питомца, сейчас в вышеупомянутом чате насчитывается более 1,6 тысячи неравнодушных граждан. "Девочки и мальчики. Не переживайте, тоя приютили, с ним всё хорошо. Осваивается на новом месте", - сообщил в чате волонтеров Денис и приложил видео с найденным той-терьером. На видео пенсионерка держит найденыша, укутанного в розовый плед. Денис сообщил, что псу сейчас залечивают раны. "Залечиваем раны, за ним плохо ухаживали", - добавил Денис в чате.

https://ria.ru/20241001/kursk-1975640237.html

москва

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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общество, москва, сергиев посад, московская область (подмосковье)