https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html
Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили
Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили - РИА Новости, 16.01.2025
Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили
Той-терьера, брошенного в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили, сейчас он осваивается на новом месте, следует из волонтерского чата. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:10:00+03:00
2025-01-16T11:10:00+03:00
2025-01-16T11:10:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
сергиев посад
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993973737_0:42:644:404_1920x0_80_0_0_75e6e73b7dc5791e9f5749eb544e87ad.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Той-терьера, брошенного в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили, сейчас он осваивается на новом месте, следует из волонтерского чата. Ранее в Telegram-каналах писали, что той-терьера бросили в электричке с пакетом пелёнок и кормом. По словам волонтеров, собака была обнаружена в электричке №6215 Сергиев Посад – Москва 11.01.2025 около 9 утра. Она находилась в поезде до момента его прибытия на конечную станцию в Москве, дальше судьба животного оставалась неизвестной. Волонтеры несколько дней общались в специальном Telegram-чате и координировали поиски питомца, сейчас в вышеупомянутом чате насчитывается более 1,6 тысячи неравнодушных граждан. "Девочки и мальчики. Не переживайте, тоя приютили, с ним всё хорошо. Осваивается на новом месте", - сообщил в чате волонтеров Денис и приложил видео с найденным той-терьером. На видео пенсионерка держит найденыша, укутанного в розовый плед. Денис сообщил, что псу сейчас залечивают раны. "Залечиваем раны, за ним плохо ухаживали", - добавил Денис в чате.
https://ria.ru/20241001/kursk-1975640237.html
москва
сергиев посад
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993973737_0:0:644:483_1920x0_80_0_0_88a7fbffb09be224e9306c9467240a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергиев посад, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Общество, Москва, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье)
Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили
Той-терьера, брошенного в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили