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Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:31:00+03:00
2025-01-16T20:31:00+03:00
2025-01-16T20:57:00+03:00
экономика
сша
китай
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств."Если меня утвердят, я начну добиваться выполнения гарантий по закупкам, предусмотренных торговыми соглашениями с Китаем, и, возможно, реализую идею о компенсациях за последние четыре года", – сказал Бессент в ходе слушаний в сенате.Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении."Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов – как инструмента переговоров", – отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, минфин сша, министерство финансов сша
Экономика, США, Китай, Минфин США, Министерство финансов США
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов
Кандидат на пост главы Минфина США хочет пересмотреть подходы к введению тарифов