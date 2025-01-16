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Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов

Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов - РИА Новости, 16.01.2025

Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:31:00+03:00

2025-01-16T20:31:00+03:00

2025-01-16T20:57:00+03:00

экономика

сша

китай

минфин сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств."Если меня утвердят, я начну добиваться выполнения гарантий по закупкам, предусмотренных торговыми соглашениями с Китаем, и, возможно, реализую идею о компенсациях за последние четыре года", – сказал Бессент в ходе слушаний в сенате.Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении."Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов – как инструмента переговоров", – отметил он.

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, китай, минфин сша, министерство финансов сша