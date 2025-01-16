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Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов - РИА Новости, 16.01.2025
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20:31 16.01.2025 (обновлено: 20:57 16.01.2025)
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Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств. РИА Новости, 16.01.2025
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экономика
сша
китай
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств."Если меня утвердят, я начну добиваться выполнения гарантий по закупкам, предусмотренных торговыми соглашениями с Китаем, и, возможно, реализую идею о компенсациях за последние четыре года", – сказал Бессент в ходе слушаний в сенате.Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении."Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов – как инструмента переговоров", – отметил он.
https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994068880.html
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экономика, сша, китай, минфин сша, министерство финансов сша
Экономика, США, Китай, Минфин США, Министерство финансов США
Кандидат на пост главы Минфина США пересмотрит подходы к введению тарифов

Кандидат на пост главы Минфина США хочет пересмотреть подходы к введению тарифов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент подчеркнул необходимость пересмотра подходов к введению тарифов и выполнения Китаем торговых обязательств.
"Если меня утвердят, я начну добиваться выполнения гарантий по закупкам, предусмотренных торговыми соглашениями с Китаем, и, возможно, реализую идею о компенсациях за последние четыре года", – сказал Бессент в ходе слушаний в сенате.
Говоря о тарифах, он подчеркнул необходимость гибкости в их применении.
«
"Мы должны подходить к тарифам с учетом трех основных целей: устранение несправедливой торговой практики, обеспечение доходов в федеральный бюджет и использование тарифов как рычага в переговорах. Президент Трамп, как я полагаю, добавил третье применение тарифов – как инструмента переговоров", – отметил он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций
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