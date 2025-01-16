https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html

Священник рассказал, как в Крещение освящаются дождь и снег

Священник рассказал, как в Крещение освящаются дождь и снег - РИА Новости, 16.01.2025

Священник рассказал, как в Крещение освящаются дождь и снег

Церковь верит, что в праздник Крещения Господь по молитвам освящает "естество вод", то есть всю воду - в водоемах, снег, дождь, однако, к этой воде нет того... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:10:00+03:00

2025-01-16T13:10:00+03:00

2025-01-16T16:30:00+03:00

религия

иордан

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Церковь верит, что в праздник Крещения Господь по молитвам освящает "естество вод", то есть всю воду - в водоемах, снег, дождь, однако, к этой воде нет того отношения, как к освящаемой в храмах на крещение питьевой, которая считается святыней, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Считается, что совершенный Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует традиция освящать в этот день водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, в этот день есть народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. "Церковь утверждает, что в Крещение "днесь вод освящается естество" (слова из чина освящения воды). То есть в этот день богом освящается вообще вся природа воды - и дождь, и снег, и водоемы, и вода в кране, и в бутылке. Это не магия, но совместное действие бога и человека. Церковь в каждом храме молится об освящении водного естества. Поэтому вода и освящается: Бог отвечает на наши молитвы", - сказал Первозванский. Также он напомнил, что Церковь освящает питьевую воду в храмах. "Разница между той и другой водой - в нашем отношении к ней. Освященную в храме на Крещение питьевую воду (она называется великая агиасма) мы храним и используем как святыню - употребляем только натощак, с молитвой", - заключил собеседник агентства. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.

https://ria.ru/20250109/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html

https://ria.ru/20250113/svo-1993464585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, русская православная церковь, религия