https://ria.ru/20250116/svo-1993991496.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, гаубицу... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:20:00+03:00

2025-01-16T13:20:00+03:00

2025-01-16T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993247755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_868fe3a9974ea6e6ea53b4c2f3b8dc9e.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, гаубицу М777 производства США и восемь минометов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221130/lizaalert-1835406684.html

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993983048.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность