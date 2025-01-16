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Сочинские активисты сделали для бойцов СВО несколько тысяч армейских душей - РИА Новости, 16.01.2025
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Надежные люди
 
13:01 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/svo-1993988989.html
Сочинские активисты сделали для бойцов СВО несколько тысяч армейских душей
Сочинские активисты сделали для бойцов СВО несколько тысяч армейских душей - РИА Новости, 16.01.2025
Сочинские активисты сделали для бойцов СВО несколько тысяч армейских душей
Сочинские активисты с волонтёрами сделали 5 тысяч сухих армейских душей и отправили их бойцам спецоперации, рассказал РИА Новости председатель сочинской... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:01:00+03:00
2025-01-16T13:01:00+03:00
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Сочинские активисты с волонтёрами сделали 5 тысяч сухих армейских душей и отправили их бойцам спецоперации, рассказал РИА Новости председатель сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андрей Зотов. Группа неравнодушных граждан сформировалась в адлерском посёлке Орëл-Изумруд два года назад. "На протяжении двух лет активисты этой группы собирают гуманитарную помощь для наших солдат на СВО. Всегда стараются быть полезными: вязали носки, плели сети, отправляли необходимые вещи по запросам ребят, участвовали в сборах", - сказал Зотов. Идея создать сухие души пришла после просмотра видеоролика. "С этого и началась большая работа по изготовлению сухих армейских душей. Для осуществления этой идеи требовались большие материальные затраты для приобретения комплектующих. В данном процессе было задействовано немало людей: семья Ефимовых оказала помощь в приобретении дарнита, специального материла для изготовления губок. Семья Журавченко Марии, семья Хачипаловой Натальи, Артёмова Лидия Борисовна и Михайлов Сергей Владимирович закупили гель для мытья тела", - рассказал Зотов, который также покупал одноразовые полотенца для комплектации наборов. За 3 месяца работы группа вместе с волонтерами сделала 5 тысяч сухих армейских душей. "В каждом маленьком пакетике помимо всех составляющих есть частичка тепла и заботы каждого участника этого процесса. Самая высокая оценка для этой группы активистов - это обратная связь бойцов с фронта", - заключил Зотов.
https://ria.ru/20250116/svo-1993985440.html
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общество
Надежные люди, Общество
Сочинские активисты сделали для бойцов СВО несколько тысяч армейских душей

Сочинские активисты сделали для бойцов СВО пять тысяч сухих армейских душей

© Фото предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем ЗотовымАрмейские души, сделанные сочинскими активистами для бойцов СВО
Армейские души, сделанные сочинскими активистами для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем Зотовым
Армейские души, сделанные сочинскими активистами для бойцов СВО
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Сочинские активисты с волонтёрами сделали 5 тысяч сухих армейских душей и отправили их бойцам спецоперации, рассказал РИА Новости председатель сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андрей Зотов.
Группа неравнодушных граждан сформировалась в адлерском посёлке Орëл-Изумруд два года назад.
"На протяжении двух лет активисты этой группы собирают гуманитарную помощь для наших солдат на СВО. Всегда стараются быть полезными: вязали носки, плели сети, отправляли необходимые вещи по запросам ребят, участвовали в сборах", - сказал Зотов.
Идея создать сухие души пришла после просмотра видеоролика. "С этого и началась большая работа по изготовлению сухих армейских душей. Для осуществления этой идеи требовались большие материальные затраты для приобретения комплектующих. В данном процессе было задействовано немало людей: семья Ефимовых оказала помощь в приобретении дарнита, специального материла для изготовления губок. Семья Журавченко Марии, семья Хачипаловой Натальи, Артёмова Лидия Борисовна и Михайлов Сергей Владимирович закупили гель для мытья тела", - рассказал Зотов, который также покупал одноразовые полотенца для комплектации наборов.
За 3 месяца работы группа вместе с волонтерами сделала 5 тысяч сухих армейских душей. "В каждом маленьком пакетике помимо всех составляющих есть частичка тепла и заботы каждого участника этого процесса. Самая высокая оценка для этой группы активистов - это обратная связь бойцов с фронта", - заключил Зотов.
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