https://ria.ru/20250116/svo-1993985440.html

"ЕР" доставила в зону СВО более 6,2 тысячи посылок из Тюмени с 2022 года

"ЕР" доставила в зону СВО более 6,2 тысячи посылок из Тюмени с 2022 года - РИА Новости, 16.01.2025

"ЕР" доставила в зону СВО более 6,2 тысячи посылок из Тюмени с 2022 года

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило участникам СВО из Тюмени более 6,2 тысячи посылок с 2022 года в рамках акции "Тепло родного... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:42:00+03:00

2025-01-16T12:42:00+03:00

2025-01-16T12:42:00+03:00

надежные люди

тюменская областная дума

александр моор

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило участникам СВО из Тюмени более 6,2 тысячи посылок с 2022 года в рамках акции "Тепло родного дома", сообщили в партии. "Единая Россия" доставила посылки тюменским бойцам... Акцию с 2022 года реализует региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Александра Моора. Для удобства жителей пункты приемов посылок открываются по всему региону, затем посылки доставляют в Тюмень, а после - каждому адресату на СВО. За семь этапов акции было собрано 6 тысяч 285 посылок для бойцов", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии. В ЕР отметили, что именные посылки в рамках седьмого этапа акции "Тепло родного дома" доставили тюменским участникам СВО. В адрес регионального отделения партии "Единая Россия" пришла благодарность от бойцов батальона "Ермак": "Все посылки от родных пришли в целости и сохранности. Спасибо большое-пребольшое!". "Очередная весточка от наших ребят говорит о том, что акция "Тепло родного дома" нужна и важна бойцам и их близким. Посылки от родных людей для защитников Родины очень дороги, для них это символ заботы и любви, знак, что дома их ждут", - цитируют на сайте партии слова председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольги Швецовой.

https://ria.ru/20250116/svo-1993984292.html

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тюменская областная дума, александр моор