https://ria.ru/20250116/svo-1993984292.html
Власти Сахалинской области передали партию спецтехники в зону СВО
Власти Сахалинской области передали партию спецтехники в зону СВО - РИА Новости, 16.01.2025
Власти Сахалинской области передали партию спецтехники в зону СВО
Власти Сахалинской области отправили землякам в зону спецоперации первую партию спецтехники и снаряжения в этом году, сообщил губернатор региона Валерий... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:38:00+03:00
2025-01-16T12:38:00+03:00
2025-01-16T12:38:00+03:00
надежные люди
валерий лимаренко
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв – РИА Новости. Власти Сахалинской области отправили землякам в зону спецоперации первую партию спецтехники и снаряжения в этом году, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. "Передал нашим защитникам современную технику в зону проведения специальной военной операции. Для ребят закупили противодронные ружья, средства обнаружения беспилотников и другое оборудование для подавления работы БПЛА. Ждем наших воинов домой с Победой", – написал глава региона в своем Telegram-канале. По информации пресс-службы правительства области, очередная партия помощи была сформирована по заявке военного командования. Губернатор лично встретился с руководством 68-го армейского корпуса и проверил груз, который в ближайшее время получат сахалинские бойцы на линии боевого соприкосновения. С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям, сообщает пресс-служба правительства. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на передовой, получают адресные посылки от родных и близких. Кроме того, по данным пресс-службы, в Сахалинской области запустили региональную кадровую программу для участников спецоперации. Проект позволит людям, которые доказали свою преданность Родине, пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Защитников, которые успешно завершат обучение, включат в кадровый резерв Сахалинской области. Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО совершаются регулярно. На передовую передают дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение, говорится на сайте правительства региона. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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валерий лимаренко, сахалинская область
Надежные люди, Валерий Лимаренко, Сахалинская область
Власти Сахалинской области передали партию спецтехники в зону СВО
Власти Сахалинской области передали военным в зоне СВО партию спецтехники
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв – РИА Новости.
Власти Сахалинской области отправили землякам в зону спецоперации первую партию спецтехники и снаряжения в этом году, сообщил губернатор
региона Валерий Лимаренко.
"Передал нашим защитникам современную технику в зону проведения специальной военной операции. Для ребят закупили противодронные ружья, средства обнаружения беспилотников и другое оборудование для подавления работы БПЛА. Ждем наших воинов домой с Победой", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По информации пресс-службы правительства области, очередная партия помощи была сформирована по заявке военного командования. Губернатор лично встретился с руководством 68-го армейского корпуса и проверил груз, который в ближайшее время получат сахалинские бойцы на линии боевого соприкосновения.
С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям, сообщает пресс-служба правительства. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на передовой, получают адресные посылки от родных и близких.
Кроме того, по данным пресс-службы, в Сахалинской области запустили региональную кадровую программу для участников спецоперации. Проект позволит людям, которые доказали свою преданность Родине, пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Защитников, которые успешно завершат обучение, включат в кадровый резерв Сахалинской области.
Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО совершаются регулярно. На передовую передают дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение, говорится на сайте правительства региона.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".