https://ria.ru/20250116/svo-1993977104.html
Волонтеры "Единой России" в Таганроге шьют спецодежду для бойцов СВО
Волонтеры "Единой России" в Таганроге шьют спецодежду для бойцов СВО - РИА Новости, 16.01.2025
Волонтеры "Единой России" в Таганроге шьют спецодежду для бойцов СВО
Волонтеры партии "Единая Россия" шьют различное спецснаряжение, тканевые носилки и одежду для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:48:00+03:00
2025-01-16T11:48:00+03:00
2025-01-16T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" шьют различное спецснаряжение, тканевые носилки и одежду для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе партии. "Таганрогские волонтеры "Единой России" шьют спецодежду для бойцов СВО. Волонтерское "Ателье добрых дел" в Таганроге своими силами шьет различное спецснаряжение, тканевые носилки и одежду для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть продукции предназначена тем, кто проходит лечение в военном госпитале Ростова-на-Дону. В партии рассказали, что координацию работы ателье выполняет секретарь первичного отделения №5 "Единой России" Таганрога Эльвира Иванкович. "В 2024 году её первичное отделение подготовило проект по расширению мощностей ателье и получило на эти цели грант от ростовского регионального отделения "Единой России". На грантовые средства приобрели несколько швейных машин, что значительно повысило производительность: например, теперь здесь могут делать до 500 маскировочных антидроновых плащей в месяц", - прокомментировали в партии. Как рассказала Иванкович, идея создания ателье возникла у таганрогских семей, в которых есть погибшие при исполнении воинского долга. "Выезжая на передовую, неоднократно слышали о необходимости пошива специализированной экипировки для укрытия от аэронаблюдения. Мы своими силами разработали плащ-невидимку, который не только делает бойца невидимым для дронов, но также сохраняет тепло, водонепроницаем, может использоваться как палатка, одеяло, подушка. Делаем мы и антидроновые одеяла для маскировки работы двигателей автотранспорта. Вся наша продукция прошла неоднократные испытания в боевой обстановке, мы получили замечания и внесли необходимые доработки", - приводит пресс-служба слова Иванкович. Она добавила, что с появлением новых швейных машинок ателье сможет расшириться и поддержать больше подразделений. "А значит, наша работа поможет спасти больше жизней наших бойцов. Крепкий тыл и всенародная поддержка - залог победы", - уточнила секретарь. В партии отметили, что антидроновые плащи и другое снаряжение передают подразделениям на разные направления, в том числе разведчикам, штурмовикам, военным летчикам, выполняющим боевые задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Курской областей.
https://ria.ru/20250115/svo-1993906408.html
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единая россия, таганрог
Надежные люди, Единая Россия, Таганрог
Волонтеры "Единой России" в Таганроге шьют спецодежду для бойцов СВО
Волонтеры "ЕР" в Таганроге шьют спецснаряжение и одежду для бойцов СВО
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" шьют различное спецснаряжение, тканевые носилки и одежду для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.
"Таганрогские волонтеры "Единой России" шьют спецодежду для бойцов СВО. Волонтерское "Ателье добрых дел" в Таганроге своими силами шьет различное спецснаряжение, тканевые носилки и одежду для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть продукции предназначена тем, кто проходит лечение в военном госпитале Ростова-на-Дону.
В партии рассказали, что координацию работы ателье выполняет секретарь первичного отделения №5 "Единой России" Таганрога Эльвира Иванкович.
"В 2024 году её первичное отделение подготовило проект по расширению мощностей ателье и получило на эти цели грант от ростовского регионального отделения "Единой России". На грантовые средства приобрели несколько швейных машин, что значительно повысило производительность: например, теперь здесь могут делать до 500 маскировочных антидроновых плащей в месяц", - прокомментировали в партии.
Как рассказала Иванкович, идея создания ателье возникла у таганрогских семей, в которых есть погибшие при исполнении воинского долга.
"Выезжая на передовую, неоднократно слышали о необходимости пошива специализированной экипировки для укрытия от аэронаблюдения. Мы своими силами разработали плащ-невидимку, который не только делает бойца невидимым для дронов, но также сохраняет тепло, водонепроницаем, может использоваться как палатка, одеяло, подушка. Делаем мы и антидроновые одеяла для маскировки работы двигателей автотранспорта. Вся наша продукция прошла неоднократные испытания в боевой обстановке, мы получили замечания и внесли необходимые доработки", - приводит пресс-служба слова Иванкович.
Она добавила, что с появлением новых швейных машинок ателье сможет расшириться и поддержать больше подразделений.
"А значит, наша работа поможет спасти больше жизней наших бойцов. Крепкий тыл и всенародная поддержка - залог победы", - уточнила секретарь.
В партии отметили, что антидроновые плащи и другое снаряжение передают подразделениям на разные направления, в том числе разведчикам, штурмовикам, военным летчикам, выполняющим боевые задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Курской областей.