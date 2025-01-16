https://ria.ru/20250116/sud-1994023528.html

Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025

Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Басманный суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новому фигуранту Рамазану Падиеву по... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:00:00+03:00

2025-01-16T16:00:00+03:00

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происшествия

россия

москва

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светлана петренко

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новому фигуранту Рамазану Падиеву по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Евгения Николаева. На закрытии настаивал следователь.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по делу задержаны двое новых фигурантов Батухан Точиев и Рамазан Падиев, обоим предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20250116/kirillov-1993999103.html

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Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова 2025-01-16T16:00 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)