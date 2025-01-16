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Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
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16:00 16.01.2025 (обновлено: 16:10 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sud-1994023528.html
Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Басманный суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новому фигуранту Рамазану Падиеву по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:00:00+03:00
2025-01-16T16:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новому фигуранту Рамазану Падиеву по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Евгения Николаева. На закрытии настаивал следователь.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по делу задержаны двое новых фигурантов Батухан Точиев и Рамазан Падиев, обоим предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20250116/kirillov-1993999103.html
россия
москва
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Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
Кадры с фигурантом дела об убийстве генерала Игоря Кириллова
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Суд в Москве закрыл процесс об аресте фигуранта по делу об убийстве Кириллова

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы закрыл рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новому фигуранту Рамазану Падиеву по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Евгения Николаева.
На закрытии настаивал следователь.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по делу задержаны двое новых фигурантов Батухан Точиев и Рамазан Падиев, обоим предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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ПроисшествияРоссияМоскваИгорь КирилловСветлана ПетренкоВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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