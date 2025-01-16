https://ria.ru/20250116/sud-1993970025.html

В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы

В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.01.2025

В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:04:00+03:00

2025-01-16T11:04:00+03:00

2025-01-16T11:04:00+03:00

россия

луганская народная республика

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины из числа боевиков националистического батальона "Айдар"*, который добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении. Собеседник агентства сообщил, что возбуждено и расследовано уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. "Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и осудил на 18 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html

россия

луганская народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, украина, происшествия