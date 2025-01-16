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В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.01.2025
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы
Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:04:00+03:00
2025-01-16T11:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины из числа боевиков националистического батальона "Айдар"*, который добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении. Собеседник агентства сообщил, что возбуждено и расследовано уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. "Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и осудил на 18 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, луганская народная республика, украина, происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы
Суд приговорил боевика украинского батальона "Айдар" к 18 годам лишения свободы