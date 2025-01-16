Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/sud-1993970025.html
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.01.2025
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы
Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:04:00+03:00
2025-01-16T11:04:00+03:00
россия
луганская народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины из числа боевиков националистического батальона "Айдар"*, который добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении. Собеседник агентства сообщил, что возбуждено и расследовано уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. "Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и осудил на 18 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, украина, происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
В ЛНР боевик "Айдара"* получил 18 лет тюрьмы

Суд приговорил боевика украинского батальона "Айдар" к 18 годам лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины из числа боевиков националистического батальона "Айдар"*, который добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства сообщил, что возбуждено и расследовано уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе.
"Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и осудил на 18 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*
3 ноября 2024, 12:41
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала