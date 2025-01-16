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Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/starmer-1994095488.html
Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер
Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 16.01.2025
Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:20:00+03:00
2025-01-16T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
кир стармер
дональд туск
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины", - заявил Стармер в интервью телеканалу Sky News, отвечая на соответствующий вопрос. В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля 2024 года Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994069765.html
https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, кир стармер, дональд туск, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск, НАТО, Великобритания
Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине, заявил Стармер

Стармер: Лондон сыграет полноценную роль в мирных переговорах по Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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"Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины", - заявил Стармер в интервью телеканалу Sky News, отвечая на соответствующий вопрос.
В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля 2024 года Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
"Кто следующий?" На Западе раскрыли "план" Зеленского на Макрона и Стармера
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронКир СтармерДональд ТускНАТОВеликобритания
 
 
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