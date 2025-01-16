Стармер прибыл на Украину
Стармер прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве"
© Getty Images / Carl Court - PA ImagesКир Стармер прибывает в Киев. 16 января 2025
© Getty Images / Carl Court - PA Images
Кир Стармер прибывает в Киев. 16 января 2025
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает газета Guardian.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона.
"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.
По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.
Ранее издание Telegraph сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.