https://ria.ru/20250116/starmer-1993948768.html

Стармер прибыл на Украину

Стармер прибыл на Украину - РИА Новости, 16.01.2025

Стармер прибыл на Украину

Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:06:00+03:00

2025-01-16T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает газета Guardian.Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона."Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.Ранее издание Telegraph сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире