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Стармер прибыл на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
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08:06 16.01.2025 (обновлено: 10:37 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/starmer-1993948768.html
Стармер прибыл на Украину
Стармер прибыл на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
Стармер прибыл на Украину
Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:06:00+03:00
2025-01-16T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает газета Guardian.Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона."Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.Ранее издание Telegraph сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html
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украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Стармер прибыл на Украину

Стармер прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве"

© Getty Images / Carl Court - PA ImagesКир Стармер прибывает в Киев. 16 января 2025
Кир Стармер прибывает в Киев. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Carl Court - PA Images
Кир Стармер прибывает в Киев. 16 января 2025
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, он собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает газета Guardian.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона.
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут во время выступления в Сенате. 15 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.
По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.
Ранее издание Telegraph сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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