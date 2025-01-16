Рейтинг@Mail.ru
WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 16.01.2025 (обновлено: 23:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ssha-1994096461.html
WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия
WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия - РИА Новости, 16.01.2025
WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия
Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:30:00+03:00
2025-01-16T23:35:00+03:00
в мире
сша
висконсин
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_0:0:5676:3193_1920x0_80_0_0_d336df6d5e852968824f98b3e5dea490.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на источники. "Департамент по достижению госэффективности избранного президента Дональда Трампа рассматривает консервативную правовую схему для быстрой отмены федеральных программ разнообразия, в которой утверждается, что эти инициативы являются неконституционными и приводят к перекосу бюджета в сторону расходов", - пишет газета. По данным Washington Post, DOGE рассматривает 19-страничный отчет Института права и свободы Висконсина, в котором указано, что более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность". Источники заявили, что политики вряд ли отменят все эти расходы. Однако некоторые сторонники DOGE считают, что они смогут сэкономить средства на федеральных контрактах и ​​грантовых программах, отменив федеральные обозначения, которые благоприятствуют исторически ущемленным лицам или предприятиям. Исходя из данных газеты, в отчете содержится отмена программ, которые принесли бы пользу чернокожим фермерам и предприятиям в неблагополучных районах, а также отмена указа Байдена, в котором говорится, что 15% федеральных контрактов должны быть предназначены предприятиям, принадлежащим меньшинствам. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
сша
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_356:0:5404:3786_1920x0_80_0_0_48d254d194ea86b5533ad17fc88a37b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, висконсин, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами
В мире, США, Висконсин, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами
WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия

WP: в США рассматривают проект для отмены федеральных программ разнообразия

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Департамент по достижению госэффективности избранного президента Дональда Трампа рассматривает консервативную правовую схему для быстрой отмены федеральных программ разнообразия, в которой утверждается, что эти инициативы являются неконституционными и приводят к перекосу бюджета в сторону расходов", - пишет газета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
26 декабря 2024, 18:38
По данным Washington Post, DOGE рассматривает 19-страничный отчет Института права и свободы Висконсина, в котором указано, что более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность".
Источники заявили, что политики вряд ли отменят все эти расходы. Однако некоторые сторонники DOGE считают, что они смогут сэкономить средства на федеральных контрактах и ​​грантовых программах, отменив федеральные обозначения, которые благоприятствуют исторически ущемленным лицам или предприятиям.
Исходя из данных газеты, в отчете содержится отмена программ, которые принесли бы пользу чернокожим фермерам и предприятиям в неблагополучных районах, а также отмена указа Байдена, в котором говорится, что 15% федеральных контрактов должны быть предназначены предприятиям, принадлежащим меньшинствам.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
27 ноября 2024, 18:00
 
В миреСШАВисконсинДональд ТрампИлон МаскВивек Рамасвами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала