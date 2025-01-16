WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия
WP: в США рассматривают проект для отмены федеральных программ разнообразия
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на источники.
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"Департамент по достижению госэффективности избранного президента Дональда Трампа рассматривает консервативную правовую схему для быстрой отмены федеральных программ разнообразия, в которой утверждается, что эти инициативы являются неконституционными и приводят к перекосу бюджета в сторону расходов", - пишет газета.
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По данным Washington Post, DOGE рассматривает 19-страничный отчет Института права и свободы Висконсина, в котором указано, что более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность".
Источники заявили, что политики вряд ли отменят все эти расходы. Однако некоторые сторонники DOGE считают, что они смогут сэкономить средства на федеральных контрактах и грантовых программах, отменив федеральные обозначения, которые благоприятствуют исторически ущемленным лицам или предприятиям.
Исходя из данных газеты, в отчете содержится отмена программ, которые принесли бы пользу чернокожим фермерам и предприятиям в неблагополучных районах, а также отмена указа Байдена, в котором говорится, что 15% федеральных контрактов должны быть предназначены предприятиям, принадлежащим меньшинствам.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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