https://ria.ru/20250116/ssha-1994096461.html

WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия

WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия - РИА Новости, 16.01.2025

WP: департамент госэффективности США будет отменять программы разнообразия

Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:30:00+03:00

2025-01-16T23:30:00+03:00

2025-01-16T23:35:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия, информирует газета Washington Post со ссылкой на источники. "Департамент по достижению госэффективности избранного президента Дональда Трампа рассматривает консервативную правовую схему для быстрой отмены федеральных программ разнообразия, в которой утверждается, что эти инициативы являются неконституционными и приводят к перекосу бюджета в сторону расходов", - пишет газета. По данным Washington Post, DOGE рассматривает 19-страничный отчет Института права и свободы Висконсина, в котором указано, что более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность". Источники заявили, что политики вряд ли отменят все эти расходы. Однако некоторые сторонники DOGE считают, что они смогут сэкономить средства на федеральных контрактах и ​​грантовых программах, отменив федеральные обозначения, которые благоприятствуют исторически ущемленным лицам или предприятиям. Исходя из данных газеты, в отчете содержится отмена программ, которые принесли бы пользу чернокожим фермерам и предприятиям в неблагополучных районах, а также отмена указа Байдена, в котором говорится, что 15% федеральных контрактов должны быть предназначены предприятиям, принадлежащим меньшинствам. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html

https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, висконсин, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами