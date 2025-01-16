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США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова - РИА Новости, 16.01.2025
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21:03 16.01.2025 (обновлено: 22:44 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ssha-1994084478.html
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова - РИА Новости, 16.01.2025
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова
США в четверг убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. РИА Новости, 16.01.2025
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США в четверг убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. "В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна &lt;...&gt;, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем", - говорится в заявлении. Сердюков, занимавший пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы, был внесен в санкционный список США вместе с некоторыми членами своей семьи в 2022 году.
https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994068880.html
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сша, россия, анатолий сердюков
США, Россия, Анатолий Сердюков
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

США убрали из санкционного списка дочь экс-министра обороны Сердюкова

© Фото : предоставлено пресс-службой "Ростеха"Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Ростеха"
Анатолий Сердюков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США в четверг убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина.
"В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем", - говорится в заявлении.
Сердюков, занимавший пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы, был внесен в санкционный список США вместе с некоторыми членами своей семьи в 2022 году.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина США призвал к осторожному применению санкций
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СШАРоссияАнатолий Сердюков
 
 
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