https://ria.ru/20250116/ssha-1994084478.html

США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова - РИА Новости, 16.01.2025

США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

США в четверг убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:03:00+03:00

2025-01-16T21:03:00+03:00

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анатолий сердюков

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США в четверг убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. "В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем", - говорится в заявлении. Сердюков, занимавший пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы, был внесен в санкционный список США вместе с некоторыми членами своей семьи в 2022 году.

https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994068880.html

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сша, россия, анатолий сердюков