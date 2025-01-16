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Кандидат в министры финансов США заявил о беспрецедентном дефиците бюджета
Кандидат в министры финансов США заявил о беспрецедентном дефиците бюджета - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат в министры финансов США заявил о беспрецедентном дефиците бюджета
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:38:00+03:00
2025-01-16T19:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. "Исторически доходы федерального правительства составляли около 17-17,5% от ВВП, а расходы лишь немного превышали этот уровень, создавая управляемый дефицит в 3,5%. Сегодня же расходы составляют 24-25% ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии", – подчеркнул Бессент на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Мы никогда не сталкивались с таким уровнем дефицита бюджета в мирное время, и это вызывает серьезные опасения", – добавил он.
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сша, в мире, минфин сша
Кандидат в министры финансов США заявил о беспрецедентном дефиците бюджета
Кандидат в министры финансов США Бессент назвал дефицит бюджета беспрецедентным
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП.
"Исторически доходы федерального правительства составляли около 17-17,5% от ВВП, а расходы лишь немного превышали этот уровень, создавая управляемый дефицит в 3,5%. Сегодня же расходы составляют 24-25% ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии", – подчеркнул Бессент на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Он назвал текущее состояние финансовой политики США
"вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Мы никогда не сталкивались с таким уровнем дефицита бюджета в мирное время, и это вызывает серьезные опасения", – добавил он.