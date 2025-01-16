https://ria.ru/20250116/ssha-1994060263.html

Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе

Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе - РИА Новости, 16.01.2025

Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе

США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:15:00+03:00

2025-01-16T19:15:00+03:00

2025-01-16T19:22:00+03:00

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг кандидат на пост министра финансов страны Скотт Бессент."Федеральное правительство имеет серьёзные проблемы с расходами, что привело к дефицитам, которые в среднем составляют рекордные 7% ВВП за последние четыре года. Мы должны навести порядок в финансах, сократить необязательные расходы, которые увеличились на 40% за этот период, и отдать приоритет инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию", – подчеркнул Бессент.Он также предупредил, что если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на 4 триллиона долларов."Это будет крупнейшее повышение налогов в истории страны, и его последствия окажутся разрушительными", – добавил он.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973181331.html

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сша, министерство финансов рф (минфин россии), экономика