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Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе
Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе
США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:15:00+03:00
2025-01-16T19:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг кандидат на пост министра финансов страны Скотт Бессент."Федеральное правительство имеет серьёзные проблемы с расходами, что привело к дефицитам, которые в среднем составляют рекордные 7% ВВП за последние четыре года. Мы должны навести порядок в финансах, сократить необязательные расходы, которые увеличились на 40% за этот период, и отдать приоритет инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию", – подчеркнул Бессент.Он также предупредил, что если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на 4 триллиона долларов."Это будет крупнейшее повышение налогов в истории страны, и его последствия окажутся разрушительными", – добавил он.
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сша, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Кандидат на пост главы Минфина предупредил США об экономическом кризисе
Кандидат на пост главы Минфина: в США к концу года может наступить кризис
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг кандидат на пост министра финансов страны Скотт Бессент.
"Федеральное правительство имеет серьёзные проблемы с расходами, что привело к дефицитам, которые в среднем составляют рекордные 7% ВВП за последние четыре года. Мы должны навести порядок в финансах, сократить необязательные расходы, которые увеличились на 40% за этот период, и отдать приоритет инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию", – подчеркнул Бессент.
Он также предупредил, что если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на 4 триллиона долларов.
"Это будет крупнейшее повышение налогов в истории страны, и его последствия окажутся разрушительными", – добавил он.