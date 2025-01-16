https://ria.ru/20250116/ssha-1993943596.html
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена - РИА Новости, 16.01.2025
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена
Наследием президента США Джо Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона, считает спикер... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:38:00+03:00
2025-01-16T05:38:00+03:00
2025-01-16T05:42:00+03:00
в мире
сша
афганистан
джо байден
майк джонсон
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941737479_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_6ac4764b53f912a69beda3ef03390a9a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Наследием президента США Джо Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами: организацией худшего пограничного кризиса в истории США… использованием министерства юстиции в качестве оружия для преследования политических оппонентов, разжиганием стремительно растущей инфляции", - написал он в социальной сети Х, подводя итоги правления президента-демократа. Джонсон добавил, что наследием Байдена станет "усиление врагов" Вашингтона, "катастрофический" вывод американских войск из Афганистана, помилование его сына Хантера Байдена-младшего вопреки обещанию главы государства никогда этого не делать, а заодно "помилование убийц и насильников". Республиканец, также подчеркнул, что Байден скрывал от американского народа происходящий ментальный упадок.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940840.html
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940613.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941737479_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c11461a7b8dfe8c9ac16da5cdfd96d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, джо байден, майк джонсон, хантер байден
В мире, США, Афганистан, Джо Байден, Майк Джонсон, Хантер Байден
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена
Джонсон: наследием Байдена стали преследование оппонентов и усиление врагов США