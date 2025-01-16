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Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена - РИА Новости, 16.01.2025
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05:38 16.01.2025 (обновлено: 05:42 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ssha-1993943596.html
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена - РИА Новости, 16.01.2025
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена
Наследием президента США Джо Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона, считает спикер... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:38:00+03:00
2025-01-16T05:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Наследием президента США Джо Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами: организацией худшего пограничного кризиса в истории США… использованием министерства юстиции в качестве оружия для преследования политических оппонентов, разжиганием стремительно растущей инфляции", - написал он в социальной сети Х, подводя итоги правления президента-демократа. Джонсон добавил, что наследием Байдена станет "усиление врагов" Вашингтона, "катастрофический" вывод американских войск из Афганистана, помилование его сына Хантера Байдена-младшего вопреки обещанию главы государства никогда этого не делать, а заодно "помилование убийц и насильников". Республиканец, также подчеркнул, что Байден скрывал от американского народа происходящий ментальный упадок.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940840.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, майк джонсон, хантер байден
В мире, США, Афганистан, Джо Байден, Майк Джонсон, Хантер Байден
Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена

Джонсон: наследием Байдена стали преследование оппонентов и усиление врагов США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Наследием президента США Джо Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами: организацией худшего пограничного кризиса в истории США… использованием министерства юстиции в качестве оружия для преследования политических оппонентов, разжиганием стремительно растущей инфляции", - написал он в социальной сети Х, подводя итоги правления президента-демократа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден заявил, что американцев захлестнула лавина дезинформации
04:39
Джонсон добавил, что наследием Байдена станет "усиление врагов" Вашингтона, "катастрофический" вывод американских войск из Афганистана, помилование его сына Хантера Байдена-младшего вопреки обещанию главы государства никогда этого не делать, а заодно "помилование убийц и насильников".
Республиканец, также подчеркнул, что Байден скрывал от американского народа происходящий ментальный упадок.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
04:35
 
В миреСШААфганистанДжо БайденМайк ДжонсонХантер Байден
 
 
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