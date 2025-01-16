https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html
Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово
Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025
Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово
Самолеты ВКС ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и личный состав для... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:10:00+03:00
2025-01-16T20:10:00+03:00
2025-01-16T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций, сообщили в Минобороны России."Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н. п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, Минобороны опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ
Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ, сообщили в Минобороны
2025-01-16T20:10
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РИА Новости
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в мире, курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово
Минобороны: западнее Курахово уничтожен мост, по которому снабжались ВСУ