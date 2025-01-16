https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html

Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово

Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово - РИА Новости, 16.01.2025

Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово

Самолеты ВКС ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и личный состав для... РИА Новости, 16.01.2025

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2025-01-16T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций, сообщили в Минобороны России."Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н. п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, Минобороны опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ, сообщили в Минобороны 2025-01-16T20:10 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины