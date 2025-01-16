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В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok - РИА Новости, 16.01.2025
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15:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/sotsseti-1994017039.html
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok - РИА Новости, 16.01.2025
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok
Еврокомиссия не рассматривает вопрос запрета в ЕС таких социальных сетей, как X и TikTok, заявил представитель ЕК Тома Ренье, комментируя соответствующие... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:36:00+03:00
2025-01-16T15:36:00+03:00
в мире
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не рассматривает вопрос запрета в ЕС таких социальных сетей, как X и TikTok, заявил представитель ЕК Тома Ренье, комментируя соответствующие публикации в европейских СМИ. "У нас нет намерения запрещать какую-либо платформу. Мы хотим, чтобы наши граждане, наши компании могли использовать все платформы, которые соблюдают наши законы", - сказал Ренье журналистам на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что сейчас ЕК расследует возможные нарушения Закона о цифровых услугах со стороны соцсетей, однако запрет цифровых платформ на территории ЕС возможен только в случае подтверждения нарушений и когда будут исчерпаны все другие меры воздействия. Представитель ЕК добавил, что запрет может осуществляться только соответствующими органами государств-членов ЕС по запросу Еврокомиссии. "Запрет – это крайняя мера, к которой мы не собираемся прибегать", - резюмировал он. Отношение Еврокомиссии с популярными в ЕС соцсетями X и TikTok стали особенно напряженными в последнее время на фоне обвинений во вмешательстве во внутренние дела государств-членов союза. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил владельца X Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". При этом в адрес TikTok выдвигались обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьёзные нарушения, подтверждённые рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
https://ria.ru/20250106/zakharova-1992684515.html
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в мире, технологии, германия, румыния, брюссель, эммануэль макрон, илон маск, еврокомиссия, евросоюз, tiktok
В мире, Технологии, Германия, Румыния, Брюссель, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Еврокомиссия, Евросоюз, TikTok
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok

Представитель ЕК Ренье: ЕК не рассматривает вопрос запрета в ЕС X и TikTok в ЕС

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не рассматривает вопрос запрета в ЕС таких социальных сетей, как X и TikTok, заявил представитель ЕК Тома Ренье, комментируя соответствующие публикации в европейских СМИ.
"У нас нет намерения запрещать какую-либо платформу. Мы хотим, чтобы наши граждане, наши компании могли использовать все платформы, которые соблюдают наши законы", - сказал Ренье журналистам на брифинге в Брюсселе.
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Он отметил, что сейчас ЕК расследует возможные нарушения Закона о цифровых услугах со стороны соцсетей, однако запрет цифровых платформ на территории ЕС возможен только в случае подтверждения нарушений и когда будут исчерпаны все другие меры воздействия.
Представитель ЕК добавил, что запрет может осуществляться только соответствующими органами государств-членов ЕС по запросу Еврокомиссии.
"Запрет – это крайняя мера, к которой мы не собираемся прибегать", - резюмировал он.
Отношение Еврокомиссии с популярными в ЕС соцсетями X и TikTok стали особенно напряженными в последнее время на фоне обвинений во вмешательстве во внутренние дела государств-членов союза.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил владельца X Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".
При этом в адрес TikTok выдвигались обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьёзные нарушения, подтверждённые рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
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