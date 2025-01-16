https://ria.ru/20250116/soglashenie-1994032672.html

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем" партнерстве

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем" партнерстве - РИА Новости, 16.01.2025

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем" партнерстве

Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании, сообщил в украинский... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:39:00+03:00

2025-01-16T16:39:00+03:00

2025-01-16T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании, сообщил в украинский телеканал "Общественное". В четверг Стармер прибыл на Украину. На Даунинг-стрит сообщили, что в ходе визита премьер объявит о выделении Киеву новой военной помощи. "Президент Зеленский и премьер Великобритании Стармер подписали соглашение о столетнем сотрудничестве... В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в (сфере - ред.) создании оружия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США для защиты их интересов нужно придерживаться политики "мира через силу" в отношении Украины. По их мнению, Вашингтон и его союзники должны продолжить усиливать позиции Киева в преддверии возможных переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html

https://ria.ru/20250116/kiev-1993952705.html

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