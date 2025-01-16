На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье
Спасатели вытащили собаку, тонувшую в ледяной полынье в Москве-реке
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСпасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе посёлка "Речник"
Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе посёлка "Речник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичные спасатели вытащили собаку, тонувшую в полынье, из Москвы-реки в районе поселка "Речник" на западе города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе поселка "Речник" ЗАО. О пострадавшем животном сообщили неравнодушные очевидцы. К месту происшествия были направлены спасатели станций "Карамышево" и "Татарово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.
В Улан-Удэ спасли кошку из вагона с углем
Вчера, 11:00
Отмечается, что по прибытии специалисты обнаружили в 100 метрах от берега в ледяной полынье тонущую овчарку. Животное подняли из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию. Обессилившую четвероногую обогрели и передали прибывшему представителю фонда любителей животных.
"Напоминаем, из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах хрупкий. Будьте аккуратнее и внимательно следите за домашними питомцами во время прогулок. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - подчеркивается в сообщении.
В Нижнем Новгороде спасли из трубы пса по кличке Сынок
10 января, 20:57