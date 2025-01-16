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На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье

На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье - РИА Новости, 16.01.2025

На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье

Столичные спасатели вытащили собаку, тонувшую в полынье, из Москвы-реки в районе поселка "Речник" на западе города, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:25:00+03:00

2025-01-16T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичные спасатели вытащили собаку, тонувшую в полынье, из Москвы-реки в районе поселка "Речник" на западе города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе поселка "Речник" ЗАО. О пострадавшем животном сообщили неравнодушные очевидцы. К месту происшествия были направлены спасатели станций "Карамышево" и "Татарово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что по прибытии специалисты обнаружили в 100 метрах от берега в ледяной полынье тонущую овчарку. Животное подняли из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию. Обессилившую четвероногую обогрели и передали прибывшему представителю фонда любителей животных. "Напоминаем, из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах хрупкий. Будьте аккуратнее и внимательно следите за домашними питомцами во время прогулок. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250116/koshka-1993969468.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, россия