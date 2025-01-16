Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области
Коммунальные услуги улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области
Девушки на смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это результат реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе с привлечением финансовой поддержки из федерального бюджета. Ее оператором выступает ППК "Фонд развития территорий".
"Участниками программы стали 19 муниципалитетов, основной объем работ по ней уже завершен. В лидерах по объему ввода сетей Смоленск, а также Вяземский, Смоленский, Руднянский, Велижский, Холм-Жирковский районы. В этом году нам предстоит выполнить работы еще на 20 участках общей протяженностью почти 46 километров. Кроме того, сейчас ведется подготовка к старту федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Как рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, всего в Смоленской области со старта этой программы в 2023 году ввели в эксплуатацию свыше 200 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также ряд объектов производственного назначения, при этом большую часть мероприятий выполнили в минувшем году.
"В результате качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для порядка 80 тысяч жителей региона", - подчеркнул он.
В том числе и пять новых котельных, введенных в эксплуатацию в декабре. Четыре из них построили в Велиже, еще одну – на улице Соболева в Смоленске.