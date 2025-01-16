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Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области

Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области - РИА Новости, 16.01.2025

Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области

Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:54:00+03:00

2025-01-16T15:54:00+03:00

2025-01-16T15:54:00+03:00

смоленская область

смоленск

вяземский

василий анохин

смоленская область

ильшат шагиахметов

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это результат реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе с привлечением финансовой поддержки из федерального бюджета. Ее оператором выступает ППК "Фонд развития территорий". "Участниками программы стали 19 муниципалитетов, основной объем работ по ней уже завершен. В лидерах по объему ввода сетей Смоленск, а также Вяземский, Смоленский, Руднянский, Велижский, Холм-Жирковский районы. В этом году нам предстоит выполнить работы еще на 20 участках общей протяженностью почти 46 километров. Кроме того, сейчас ведется подготовка к старту федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. Как рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, всего в Смоленской области со старта этой программы в 2023 году ввели в эксплуатацию свыше 200 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также ряд объектов производственного назначения, при этом большую часть мероприятий выполнили в минувшем году. "В результате качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для порядка 80 тысяч жителей региона", - подчеркнул он. В том числе и пять новых котельных, введенных в эксплуатацию в декабре. Четыре из них построили в Велиже, еще одну – на улице Соболева в Смоленске.

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вяземский

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленск, вяземский, василий анохин, смоленская область, ильшат шагиахметов