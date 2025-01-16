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Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области - РИА Новости, 16.01.2025
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Смоленская область
 
15:54 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/smolensk-1994021138.html
Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области
Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области - РИА Новости, 16.01.2025
Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области
Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:54:00+03:00
2025-01-16T15:54:00+03:00
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вяземский
василий анохин
смоленская область
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это результат реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе с привлечением финансовой поддержки из федерального бюджета. Ее оператором выступает ППК "Фонд развития территорий". "Участниками программы стали 19 муниципалитетов, основной объем работ по ней уже завершен. В лидерах по объему ввода сетей Смоленск, а также Вяземский, Смоленский, Руднянский, Велижский, Холм-Жирковский районы. В этом году нам предстоит выполнить работы еще на 20 участках общей протяженностью почти 46 километров. Кроме того, сейчас ведется подготовка к старту федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. Как рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, всего в Смоленской области со старта этой программы в 2023 году ввели в эксплуатацию свыше 200 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также ряд объектов производственного назначения, при этом большую часть мероприятий выполнили в минувшем году. "В результате качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для порядка 80 тысяч жителей региона", - подчеркнул он. В том числе и пять новых котельных, введенных в эксплуатацию в декабре. Четыре из них построили в Велиже, еще одну – на улице Соболева в Смоленске.
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смоленск, вяземский, василий анохин, смоленская область, ильшат шагиахметов
Смоленская область, Смоленск, Вяземский, Василий Анохин, Смоленская область, Ильшат Шагиахметов
Услуги ЖКХ улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области

Коммунальные услуги улучшились для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки на смотровой площадке в Смоленске
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки на смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысяч жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это результат реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе с привлечением финансовой поддержки из федерального бюджета. Ее оператором выступает ППК "Фонд развития территорий".
"Участниками программы стали 19 муниципалитетов, основной объем работ по ней уже завершен. В лидерах по объему ввода сетей Смоленск, а также Вяземский, Смоленский, Руднянский, Велижский, Холм-Жирковский районы. В этом году нам предстоит выполнить работы еще на 20 участках общей протяженностью почти 46 километров. Кроме того, сейчас ведется подготовка к старту федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Как рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, всего в Смоленской области со старта этой программы в 2023 году ввели в эксплуатацию свыше 200 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также ряд объектов производственного назначения, при этом большую часть мероприятий выполнили в минувшем году.
"В результате качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для порядка 80 тысяч жителей региона", - подчеркнул он.
В том числе и пять новых котельных, введенных в эксплуатацию в декабре. Четыре из них построили в Велиже, еще одну – на улице Соболева в Смоленске.
 
Смоленская областьСмоленскВяземскийВасилий АнохинСмоленская областьИльшат Шагиахметов
 
 
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