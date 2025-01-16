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СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 16.01.2025 (обновлено: 04:05 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
Лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта, пишет издание... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T03:20:00+03:00
2025-01-16T04:05:00+03:00
в мире
украина
франция
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дональд туск
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве."Сэр Кир Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) и (президент Франции — Прим. ред.) Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны", — говорится в статье. Издание отмечает, что детали переговоров держатся в секрете. Тем не менее, по словам источников, Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, которую он ранее обсудил с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. По данным источников, проблемы в переговорах Парижа и Лондона вызывают более точные детали инициативы, риск эскалации конфликта, а также уровень угрозы для безопасности солдат. В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
https://ria.ru/20250113/mirotvortsy-1993483330.html
https://ria.ru/20241221/vengrija-1990573685.html
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в мире, украина, франция, россия, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Дональд Туск, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину

Telegraph: Британия и Франция тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
«
"Сэр Кир Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) и (президент Франции — Прим. ред.) Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны", — говорится в статье.
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13 января, 15:30
Издание отмечает, что детали переговоров держатся в секрете. Тем не менее, по словам источников, Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, которую он ранее обсудил с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
По данным источников, проблемы в переговорах Парижа и Лондона вызывают более точные детали инициативы, риск эскалации конфликта, а также уровень угрозы для безопасности солдат.
В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
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В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияДональд ТускКир СтармерЭммануэль МакронНАТО
 
 
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