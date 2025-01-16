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Словацкое ТВ раскрыло подробности дела о напавшем на гимназию студенте
Словацкое ТВ раскрыло подробности дела о напавшем на гимназию студенте - РИА Новости, 16.01.2025
Словацкое ТВ раскрыло подробности дела о напавшем на гимназию студенте
Напавший с ножом на людей в словацкой гимназии был исключен из другого учебного заведения за угрозы, сообщил словацкий телеканал Markíza. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:56:00+03:00
2025-01-16T17:56:00+03:00
2025-01-16T17:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Напавший с ножом на людей в словацкой гимназии был исключен из другого учебного заведения за угрозы, сообщил словацкий телеканал Markíza. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес, расположенном на востоке страны. Полиция объявила в розыск 18-летнего учащегося учебного заведения, где произошло преступление. Вскоре после случившегося он был задержан. По данным полиции, он совершил нападение на учительницу и двух учеников. "По нашим данным, у него сегодня были экзамены для перехода из гимназии города Кежмарок (в 37 километрах от города, где произошло преступление - ред.). Оттуда его предположительно исключили за то, что он якобы уже угрожал одноклассникам нападением в прошлом", - говорится в сообщении телеканала. Ранее телеканал сообщал, что среди погибших - заместитель директора и студентка, еще один человек находится в критическом состоянии.
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в мире, словакия
Словацкое ТВ раскрыло подробности дела о напавшем на гимназию студенте
Markíza: напавшего на гимназию в Словакии студента исключали ранее из-за угрозы
БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости.
Напавший с ножом на людей в словацкой гимназии был исключен из другого учебного заведения за угрозы, сообщил словацкий телеканал Markíza
.
Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес, расположенном на востоке страны. Полиция объявила в розыск 18-летнего учащегося учебного заведения, где произошло преступление. Вскоре после случившегося он был задержан. По данным полиции, он совершил нападение на учительницу и двух учеников.
"По нашим данным, у него сегодня были экзамены для перехода из гимназии города Кежмарок (в 37 километрах от города, где произошло преступление - ред.). Оттуда его предположительно исключили за то, что он якобы уже угрожал одноклассникам нападением в прошлом", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее телеканал сообщал, что среди погибших - заместитель директора и студентка, еще один человек находится в критическом состоянии.